Космодром ни при чем: казанский суд отказался рассматривать дело о подкупе иномаркой сотрудницы ПСО «Казань»

Фото: Плотникова Ирина

Уголовное дело против бывшего главного специалиста отдела снабжения ПСО «Казань» Марины Тумановой будет направлено в Вахитовский суд Казани. Такое решение только что вынес Ново-Савиновский райсуд города, посчитав, что окончанием места преступления стал соседний район города, передает журналист «Реального времени».



Напомним, Туманову обвиняют в безвозмездном пользовании иномаркой Kia K5 компании-поставщика, но вину она отрицает.

По версии следствия, автомобиль в пользование Туманова запросила в октябре 2021-го — за содействие руководителю ООО «Арес» в заключении новых контрактов с ПСО «Казань», после чего «Арес» по договору лизинга получил вышеназванный автомобиль и оформил доверенность на его получение на бывшего мужа Тумановой по ее же просьбе. Передача доверенности проходила на территории Вахитовского района. На той машине семья передвигалась до задержания фигурантки — с 29 октября 2021 года по 7 февраля 2023-го.

Действия специалиста ПСО силовики квалифицировали как коммерческий подкуп — получение незаконного вознаграждения в виде услуг имущественного характера в особо крупном размере (ч.8 ст. 204 УК РФ). Размер этого вознаграждения эксперты определили в 1,5 млн рублей, подсчитав, в какую сумму обошлась бы аренда Kia K5.

Заметим, на старте расследования этого дела сотрудники 4-го отдела Следкома по РТ и оперативники БЭП предполагали, что данный автомобиль бизнес-класса передавался не за будущие контракты, а за уже осуществленную поставку негорючих полимерных панелей на 20 млн рублей для ведения работ компанией ПСО «Казань» на строительстве космодрома «Восточный» в рамках государственного оборонного заказа. Однако в нынешнем обвинении космодром не фигурирует.

Преследование Тумановой по данному эпизоду было прекращено за отсутствием состава преступления, сообщил «Реальному времени» адвокат подсудимой Айрат Ситдиков. В новой редакции обвинения ту же иномарку передавали не за прошлый контракт, а за содействие в будущем.



По версии защиты, никакого подкупа не было, поскольку у главного специалиста отдела Тумановой не было руководящих функций, подчиненных и права на заключение договоров. При этом сама обвиняемая настаивает — никакого безвозмездного предоставления услуг тоже не было, и она наличными передавала в ООО «Арес» средства за лизинговый автомобиль, рассчитывая со временем выкупить его полностью.

С 9 февраля 2023-го обвиняемая находилась под домашним арестом, через год предельный срок этой меры пресечения истек, и ей избрали подписку о невыезде.