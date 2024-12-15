Зимбабве отправит в Россию делегацию для изучения опыта создания рынков

Власти Зимбабве направляют представительную группу в Россию, чтобы перенять опыт организации и функционирования современных продовольственных рынков. Об этом сообщает газета The Sunday Mail.

— Мы должны развивать свою страну согласно глобальным трендам и нам надо следовать примеру других стран, в том числе России, которая создала рынки, отвечающие самым высоким требованиям. Президент отправляет во главе со мной делегацию, куда войдут технические специалисты, девелоперы и сами торговцы, в Российскую Федерацию для изучения опыта, отвечающего мировым стандартам, — заявил министр местного самоуправления и общественных работ Зимбабве Дэниел Гарве..

Причиной послужило недавнее происшествие на оптовом рынке Мбаре, расположенном на окраине Хараре, где произошел сильный пожар, в результате которого он был полностью уничтожен.



Напомним, Зимбабве вошла в список государств, граждане которых могут получить единую электронную визу России.

Дарья Пузикова