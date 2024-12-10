Россия расширила перечень стран для получения единой электронной визы

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В список государств, граждане которых могут получить единую электронную визу, Россия добавила еще 11 стран. Об этом сообщает ТАСС.



— В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 5 декабря 2024 г. №3583-р в перечень иностранных государств, гражданам которых оформляется единая электронная виза, включены 11 стран: Барбадос, Бутан, Зимбабве, Иордания, Кения, Папуа — Новая Гвинея, Сент-Люсия, Тонга, Тринидад и Тобаго, Туркменистан, Эсватини, — информировали в дипведомстве. — Таким образом, теперь в указанный перечень входят 64 страны, — говорится в сообщении МИД России.

Однако из перечня исключены Андорра и Сербия, с которыми у России на данный момент действуют соглашения о взаимных безвизовых поездках.

В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что документ был создан внешнеполитическим ведомством для развития концепции системы единой электронной визы, которая начала работать с 1 августа 2023 года.

Для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок на портале МИД можно оформить электронные визы. Процесс занимает не более четырех дней. Дети до шести лет могут получить такие визы бесплатно.

Дарья Пузикова