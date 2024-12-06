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В Татарстане закрыли молочный цех из-за опасной болезни коров

12:52, 06.12.2024
В Татарстане закрыли молочный цех из-за опасной болезни коров
Фото: Мария Зверева

В Татарстане закрыли молочный цех из-за выявленной болезни животных. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП республики.

В Рыбной Слободе Роспотребнадзор в одном из молочных цехов нашел у коров бруцеллез. Инфекция распространяется по воздуху при дыхании. Нужно было немедленно остановить работу предприятия и изолировать зараженных животных. Работу предприятия на время остановили.

взято с телеграм-канала ГУФССП России по РТ

В отношении ИП составили протокол об административном правонарушении. Все возможные нарушения необходимо устранить в течение 60 дней.

Сотрудники службы судебных приставов Рыбно-Слободского района уведомили владельца о возможных последствиях в случае продолжения работы, убедились, что цех опустел, и опечатали входную дверь.

Дарья Пузикова

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