В Татарстане закрыли молочный цех из-за опасной болезни коров

Фото: Мария Зверева

В Татарстане закрыли молочный цех из-за выявленной болезни животных. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП республики.

В Рыбной Слободе Роспотребнадзор в одном из молочных цехов нашел у коров бруцеллез. Инфекция распространяется по воздуху при дыхании. Нужно было немедленно остановить работу предприятия и изолировать зараженных животных. Работу предприятия на время остановили.

В отношении ИП составили протокол об административном правонарушении. Все возможные нарушения необходимо устранить в течение 60 дней.

Сотрудники службы судебных приставов Рыбно-Слободского района уведомили владельца о возможных последствиях в случае продолжения работы, убедились, что цех опустел, и опечатали входную дверь.



Дарья Пузикова