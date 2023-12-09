Сельские хозяйства Татарстана перейдут в закрытый режим из-за угрозы распространения бруцеллеза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Из-за угрозы распространения бруцеллеза крупного рогатого скота хозяйства Татарстана перейдут в закрытый режим работы, сообщил на совещании министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров.



Закрытый режим предполагает санпропуск для персонала и посетителей, дезинфекционные барьеры для обработки транспорта, полное ограждение территорий по периметру.

Всего в России выявили 279 случаев бруцеллеза, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Причиной вспышки бруцеллеза, зарегистрированного в Татарстане в 2023 году, стал завоз крупного рогатого скота без сопроводительных документов из неблагополучного региона.

Как сообщало «Реальное время» в конце ноября, в лидирующей по надоям молока агрофирме «Тукаевский» Атнинского района Татарстана выявлен крупный очаг бруцеллеза. В хозяйстве-рекордсмене такого не было никогда за всю его историю. По правилам, надо ликвидировать все поголовье крупного рогатого скота — более 5 тысяч голов. При этом часть туш придется отправить на специальную переработку в Дагестан. Не помогло даже то, что все коровы промаркированы, а производство автоматизировано — опасные бактерии могли попасть в стадо при транспортировке либо от человека.

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Маргарита Головатенко