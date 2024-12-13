В Набережных Челнах отпраздновали 55-летие ПАО «КАМАЗ»

Фото: Максим Платонов

В Набережных Челнах в Органном зале проходит торжественное мероприятие, посвященное 55-летию ПАО «КАМАЗ». В мероприятии участвуют ветераны и работники автогиганта, а также высокопоставленные гости, включая раиса Татарстана Рустама Минниханова, депутата Госдумы Альфию Когогину, заместителя министра промышленности и торговли России Альберта Каримова и мэра города Наиля Магдеева. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.



Рустам Минниханов вручил государственные награды 11 работникам предприятия.

— В поселке с 30-тысячным населением был реализован уникальнейший мировой проект. Сейчас почти 550 тыс. населения — это современный, второй город в нашей республике. Благодаря системной и четкой работе коллектива КАМАЗ успешно продвигается и выпускает современные автомобили мирового уровня, — отметил Минниханов.

Альберт Каримов также выразил гордость за развитие отечественного автомобилестроения, уточнив, что недавно был выпущен 2,5-миллионный КАМАЗ и компания продолжает двигаться вперед.

Мэр Наиль Магдеев подчеркнул, что КАМАЗ и город представляют собой единую дружную семью и совместно будут работать в будущем.

— Мы одна большая дружная семья, КАМАЗ и город — это одна единая ткань, и мы с вами и дальше будем так же прекрасно работать, — заявил мэр.

Напомним, что в Казани торжественно открыли обновленное Горьковское шоссе после двухлетней реконструкции, а также дорогу «Большой Зеленодольск» и участок М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа. Раис Татарстана подчеркнул, что это событие значительно повлияет на развитие транспортной инфраструктуры республики. Подробнее — в материале «Реального времени».

Анастасия Фартыгина