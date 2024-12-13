Из Казани возобновились авиарейсы на Гоа до конца марта 2025 года

Фото: Максим Платонов

Из Казани возобновились рейсы в Гоа, которые будут выполняться авиакомпанией AZUR air до конца марта 2025 года. В прошлом зимнем сезоне рейсы в Гоа не осуществлялись.



По информации пресс-службы международного аэропорта Казани, загрузка первого рейса составила 100%, что свидетельствует о высокой востребованности направления среди жителей Татарстана и соседних регионов. Рейсы будут выполняться раз в 10 дней на самолетах Boeing 757-200, вмещающих 238 пассажиров.

Кроме того, AZUR air будет осуществлять рейсы в Хургаду, Шарм-эль-Шейх и на Пхукет в рамках зимнего расписания. Ранее планы по возобновлению полетов в Гоа были озвучены пресс-службой авиакомпании в октябре. Также стало известно, что полеты в Индию будут выполняться из Москвы, Перми и Екатеринбурга.

Напомним, что в связи с проведением спектакля Сергея Безрукова, который пройдет в МВЦ «Казань Экспо», будут запущены дополнительные пригородные поезда.



Анастасия Фартыгина