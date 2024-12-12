Дополнительные электрички Казань — Аэропорт запустят 14 декабря

Фото: Максим Платонов

В связи с проведением спектакля Сергея Безрукова, который пройдет в МВЦ «Казань Экспо», будут запущены дополнительные пригородные поезда. Об этом сообщает пресс-служба АО «Содружество».

Поезд №7602 сообщением Казань — Аэропорт отправляется со станции Казань в 18.04 и прибывает на станцию в 18.24. Обратный рейс №7603 сообщением Аэропорт — Казань отправляется со станции в 22.15 и прибывает на станцию «Казань» в 22.35.

На странице продажи билетов kassir.ru говорится, что билет на концерт является проездным билетом. На вокзал необходимо прибыть за 15—20 минут до отправления электрички (вход через КПП с левой стороны вокзала). Поезда будут следовать без промежуточных остановок.



На сайте «Казань Экспо» указано, что музыкально-поэтический спектакль «Хулиган. Исповедь» начнется в 19.00.

Дарья Пузикова