Власти Казани раскрыли детали новой дороги от Кадышево до Голубых озер

Фото: Динар Фатыхов

Протяженность трассы составит более километра

В Татарстане проведут капитальный ремонт дороги, которая соединяет жилой массив Кадышево и Голубые озера. Протяженность трассы составит 1,1 км. Проект планировки и межевания находится на антикоррупционной экспертизе.

Согласно документу, дорогу расширят — здесь создадут две полосы движения шириной по три метра. Ширина тротуара составит 1,5 м. Расчетная скорость достигнет 50 км/ч.

Также проектом предусмотрена парковка возле заказника — здесь смогут размещаться 55 машин.

«Проектом предусмотрено строительство сопутствующих дороге сетей наружного освещения и отвод талых и дождевых стоков на рельеф местности», — следует из документа.

Дорога располагается на территории леса. Строительство не требует выкупа участка, поскольку он находится в муниципальной собственности.

О планах реконструировать дорогу к Голубым озерам стало известно в июне. Тогда в исполкоме Казани заявляли, что проект планировки и межевания территории подготовят до 27 октября 2025 года.

Платный вход на территорию заповедника

Напомним, что за вход на территорию Голубых озер в скором времени установят плату. Соответствующее постановление появилось на портале правовой информации Татарстана.

Как сообщает пресс-служба Института развития городов республики, собранные средства будут направляться на обслуживание заказника и природоохранительные мероприятия. Мера поспособствует формированию ответственного отношения жителей к окружающей среде на территории Голубых озер, которые нуждаются в охране.

Кроме того, платный вход нужен, чтобы снизить антропогенную нагрузку на экосистему Голубых озер и предотвратить ее деградацию. Новая мера также позволит более эффективно управлять туристическими потоками на территории заказника, считают в пресс-службе.



— Официальное постановление о точной сумме еще не вышло. Ждем, как и вы. Но точно знаем, что от взимания платы освобождены пенсионеры, дети, инвалиды, ветераны боевых действий. Оплата будет введена после того, как выйдет постановление о стоимости, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Института развития городов.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

По мнению зампредседателя Госкомитета республики по биологическим ресурсам Рамиля Шарафутдинова, нововведение также позволит лучше контролировать поток посетителей заповедника:

— В Татарстане мы 4 года воздерживались от введения платы, однако управлять потоком посетителей, в частности, в заказнике «Голубые озера» становится затруднительно. Это связано с их достопримечательностью для туристов. Голубые озера находятся в Казанской агломерации, их посещают как жители данной агломерации, так и очень много приезжих туристов. В последнее время встал вопрос о сохранении данного уникального природного комплекса, были проведены необходимые мероприятия по благоустройству территории, определены места для купания, приняты меры по усилению контроля за территорией.

О возможности введения платного входа на территорию заповедника стало известно в конце октября. Тогда сообщалось, что стоимость может составить 100 рублей.

Елизавета Пуншева