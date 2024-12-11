Вход на территорию Голубых озер в Казани стал платным

Фото: Дарья Пинегина

В Казани за вход на территорию Голубых озер установили плату. Соответствующее постановление появилось на портале правовой информации Татарстана.

Как сообщает пресс-служба Института развития городов республики, собранные средства будут направляться на обслуживание заказника и природоохранительные мероприятия. Мера поспособствует формированию ответственного отношения жителей к окружающей среде и Голубым озерам, которые нуждаются в охране.

Кроме того, платный вход нужен, чтобы снизить антропогенную нагрузку на экосистему Голубых озер и предотвратить ее деградацию. Новая мера также позволит более эффективно управлять туристическими потоками на территории заказника, считают в пресс-службе.

— В Татарстане мы 4 года воздерживались от введения платы, однако управлять потоком посетителей, в частности, в заказнике «Голубые озера» становится затруднительно. Это связано с их достопримечательностью для туристов. Голубые озера находятся в Казанской агломерации, их посещают как жители данной агломерации, так и очень много приезжих туристов. В последнее время встал вопрос о сохранении данного уникального природного комплекса, были проведены необходимые мероприятия по благоустройству территории, определены места для купания, приняты меры по усилению контроля за территорией, — прокомментировал зампредседателя Госкомитета республики по биологическим ресурсам Рамиль Шарафутдинов.

— Официальное постановление о точной сумме еще не вышло. Ждем, как и вы. Но точно знаем, что от взимания платы освобождены пенсионеры, дети, инвалиды, ветераны боевых действий. Оплата будет введена после того, как выйдет постановление о стоимости, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Института развития городов.

О возможности введения платного входа на территорию заповедника стало известно в конце октября. Тогда сообщалось, что стоимость может составить 100 рублей.

Елизавета Пуншева