В конце этой недели в Татарстан придут заморозки до -22 градусов
В конце этой недели в Татарстан придут заморозки до -22 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.
Сегодня в республике мокрый снег. В отдельных районах возможны метели и сильный ветер до 15 м/с, на дорогах — гололедица, местами снежные заносы. Температура ночью составит от -3 до -8 градусов, а днем от -1 до -6.
В субботу, 14 декабря, погода останется примерно такой же, однако температуры воздуха опустятся ниже -8, -17 градусов утром и -6 днем.
В ночь с воскресенья на понедельник, 15 декабря, на территории республики сильно похолодает, при ясной, безоблачной погоде температура может опуститься до -22 градусов. Возможен снег.
В начале следующей недели тоже будет холодно, прогнозируется снег, до -14 градусов ночью 16 декабря и до -10 градусов 17 декабря.
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