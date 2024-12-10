В России планируют вернуть оценки за поведение в школе

Фото: Максим Платонов

В Госдуме хотят разработать законопроект, возвращающий оценки за поведение в школе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека заявил о необходимости обсудить тему оценок за поведение школьников с родителями и специалистами.

— Владимир Путин удивился, что в российских школах нет оценок за поведение. Что это значит? Значит, надо возвращать… Нужен законопроект. Подготовим, — рассказал первый зампред думского Комитета по контролю Дмитрий Гусев.

По его мнению, оценки за поведение способствуют развитию чувства ответственности за свои поступки и укрепляют дисциплину:

— Это не только улучшит образовательный процесс, но и подготовит учеников к реальной жизни, где навыки общения играют важную роль. При этом важно, чтобы система оценивания была справедливой.

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что не против введения оценки за поведение в российских школах. Однако он подчеркнул, что важно разработать четкие критерии оценивания.

— Необходимо разработать четкие критерии и определить, кто будет выставлять эту оценку — учитель или педагогический состав, — заявил Кравцов.

Дарья Пузикова