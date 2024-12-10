В Татарстане без газа остаются 306 населенных пунктов

Фото: Динар Фатыхов

Не газифицированными в Татарстане остаются 306 населенных пунктов. Об этом в ходе брифинга заявил гендиректор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов.

Всего в республике в программу включены 3,1 тыс. населенных пунктов. Газопровод проведен в 2,8 тыс. из них — это более 90%.

По словам Усманова, работа по не газифицированным поселкам продолжается. Проблем с финансированием нет, и программа протекает в соответствие с графиками.

Однако не все из оставшихся 306 населенных пунктов перейдут на природный газ. Каждый из них должен соответствовать критериям включения в программу газификации, а решение о целесообразности строительства газопровода принимает минпромторг республики.

— Должны понимать, что если в деревне пять домов, а до нее надо тащить 100 километров газопровода — конечно, это, мягко говоря, отрицательная рентабельность, здесь никакого эффекта мы не получим. На эти деньги можно построить гораздо больше объектов, где нуждающихся будет существенно больше, — пояснил спикер.

Напомним, в программу социальной догазификации вошли 196 садоводческих товариществ Татарстана. Основными критериями для участия в программе являются нахождение объекта в границах населенного пункта и регистрация в ЕГРН права собственности физического лица на участок и жилой дом.

Елизавета Пуншева