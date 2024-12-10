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Прокуратура проверит соблюдение прав пассажиров рейса Turkish Airlines в Казань

08:13, 10.12.2024
Прокуратура проверит соблюдение прав пассажиров рейса Turkish Airlines в Казань
Фото: Максим Платонов

Приволжская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров рейса Turkish Airlines TK427 Стамбул — Казань, совершившего 10 декабря экстренную посадку в аэропорту Самары из-за неблагоприятных погодных условий. В аэропорту Самары организована мобильная приемная для пассажиров, сообщили в пресс-службе ведомства.

Также не совершает вылет рейс TK428 Казань — Стамбул, он перенесен с 01.35 до 13.35 10 декабря из-за задержки прибытия самолета из Стамбула.

75 пассажирам рейса оказываются услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Прокуратура примет меры, если будут выявлены нарушения прав пассажиров.

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