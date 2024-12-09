Проектную документацию по ВСМ Москва — Казань собираются актуализировать

Фото: Максим Платонов

Проектной документации по высокоскоростным ж/д магистралям (ВСМ) пока нет. Однако документы по ВСМ Москва — Казань будут актуализированы. Об этом сообщает ТАСС.



— У нас начиналось все с проекта Москва — Казань, и там даже есть проектная документация, которая потребует актуализации. Остальные маршруты, которые сегодня у нас были рассмотрены, находятся на различной стадии подработки, но там пока проектной документации нет, — сказал замглавы Минтранса России Алексей Шило.

Ранее сообщалось, что проект участков на территории Татарстана готов для строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань, его стоимость оценили в 1,1 трлн рублей. Строительство может начаться после реализации аналогичного проекта от Москвы до Санкт-Петербурга, намеченного на 2028 год.

Напомним, 11 апреля 2024 года стало известно, что для части ВСМ разработана проектная документация и получено положительное заключение Госэкспертизы. 11-й и 12-й этапы пройдут по территории республики и частично по Чувашии. Проекты готовы, ожидается финансирование.



Дарья Пузикова