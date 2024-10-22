Высокоскоростную магистраль Москва — Казань могут начать строить после линии до Петербурга

Фото: Максим Платонов

Проект участков на территории Татарстана готов для строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань, которое может начаться после реализации аналогичного проекта от Москвы до Санкт-Петербурга, намеченного на 2028 год.

— Документы готовы. Получено заключение Главгосэкспертизы. Ждем завершения строительства высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург, и потом приступаем сюда: шаг за шагом, — сообщил РБК Татарстан министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.

Ранее, 11 апреля 2024 года, Ханифов сообщил, что для части ВСМ разработана проектная документация и получено положительное заключение Госэкспертизы. 11-й и 12-й этапы пройдут по территории республики и частично по Чувашии. Проекты готовы, ожидается финансирование. В 2013 году анонсировали строительство ВСМ от Москвы до Казани, стоимость проекта оценили в 1,1 трлн рублей.



Тогда РЖД анонсировали запуск высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург к 2028 году. По прогнозам, ею будут пользоваться 23 млн человек в год, а проектирование уже выполнено на 60%.

Напомним, в феврале этого года президент России Владимир Путин озвучил планы строительства подобных железнодорожных магистралей. В частности, он назвал Казань, маршрут до которой будет пролегать через Нижний Новгород.



Большую часть ВСМ Москва — Нижний Новгород — Казань — Екатеринбург планируется построить к 2043 году, рассказал гендиректор РЖД Олег Белозеров.

Дарья Пузикова