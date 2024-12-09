Россия и Доминиканская Республика ведут переговоры об открытии прямых авиарейсов

Фото: Динар Фатыхов

Россия и Доминиканская Республика ведут переговоры о возможности открытия прямых авиарейсов между двумя странами. Об этом сообщил посол Доминиканы в Москве Алехандро Ариас Сарсуэла.

— Контакты ведутся не на общем уровне, а между соответствующими компаниями и органами, — подчеркнул посол.

По словам дипломата, уже состоялись официальные контакты между ведомствами, ответственными за организацию рейсов. В настоящее время стороны работают над разрешением логистических проблем, связанных с открытием новых маршрутов.

Ариас Сарсуэла также выразил надежду на увеличение потока российских туристов в следующем году:

— Да, безусловно, это наша основная надежда. Мы надеемся восстановить прежние цифры и вернуть поток туристов из России, — сказал Сарсуэла.

Он добавил, что посольство активно работает над продвижением данной инициативы для достижения этих целей.

Напомним, что полеты между Шанхаем и Казанью продлили до марта 2025 года из-за высокого интереса со стороны пассажиров. Авиамаршрут может сохраниться и позже.



Анастасия Фартыгина