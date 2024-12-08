В Дамаске введен комендантский час после захвата города мятежниками
Как сообщают ближневосточные СМИ, группировки сирийских мятежников, объявившие о захвате столицы страны, ввели в Дамаске комендантский час. Режим ограничения передвижения будет действовать с 16.00 мск до 5.00 утра.
По информации источников, мятежники заявили о полной власти над городом и контроле ключевых объектов.
МИД России сообщил, что ранее президент Сирии Башар Асад принял решение оставить свой пост и покинуть страну после переговоров с представителями вооруженной оппозиции.
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