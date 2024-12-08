Президент Сирии Асад покинул пост и страну после переговоров с оппозицией
Президент Сирии Башар Асад принял решение оставить свой пост и покинуть страну после переговоров с представителями вооруженной оппозиции. Об этом сообщает Министерство иностранных дел России, подчеркивая, что Москва не принимала участия в этих переговорах.
— С крайней озабоченностью следим за драматическими событиями в Сирии. В результате состоявшихся переговоров Башара Асада с рядом участников вооруженного конфликта на территории САР он принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем, — говорится в сообщении МИД.
Российское внешнеполитическое ведомство призывает все стороны конфликта отказаться от насилия и решать вопросы управления политическим путем. В заявлении отмечается, что «Россия находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции» и призывает к уважению мнений всех этноконфессиональных сил сирийского общества.
МИД России также поддерживает усилия по налаживанию инклюзивного политического процесса в стране, основанного на резолюции 2254 Совета Безопасности ООН. В ведомстве выразили надежду, что эти подходы будут учтены ООН и всеми заинтересованными игроками, включая инициативу спецпредставителя генерального секретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена по организации межсирийских инклюзивных переговоров в Женеве.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил позицию Москвы по происходящему в Сирии, добавив, что дополнительных комментариев на эту тему не будет.
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