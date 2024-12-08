Форвард УНИКСа Акун-Перселл поделился ожиданиями от матча с «Автодором»

Фото: скриншот трансляции матча

Казанский УНИКС продолжает свой путь в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ и настраивается на предстоящую встречу с саратовским «Автодором». Матч состоится в понедельник, 9 декабря, в Саратове, пишет пресс-служба клуба.

Американский форвард УНИКСа ДеВон Акун-Перселл поделился своими ожиданиями от этой встречи.

— В матче с «Автодором» мы должны показать слаженную игру на обеих сторонах площадки. Саратовский клуб — сильный соперник с отличным командным взаимодействием, — отметил игрок.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Акун-Перселл также добавил, что в первой встрече «Автодор» выступал не в полном составе, что делает предстоящую игру особенно важной для УНИКСа.



— Сейчас нам нужно правильно настроиться на игру против них, — подчеркнул форвард.

1 / 28 realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

Рената Валеева