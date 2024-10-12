УНИКС разгромил саратовский «Автодор» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ

Фото: Руслан Ишмухаметов

Сегодня для УНИКСа и саратовского «Автодора» завершился шестой тур регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в столице Татарстана и закончилась в пользу казанцев — 84:54 (29:9, 19:10, 21:21, 15:14).

Лучшими среди казанцев стали Маркос Найт (19 очков, 4 подбора, 4 передачи), ДеВон Акун-Перселл (13 очков, 5 подборов, 4 передачи) и по 11 очков набирают Исмаэль Бако и Тони Тэйлор.

Теперь счет в серии между двумя командами составил 21:2 в пользу главного тренера УНИКСа Велимира Перасовича.

В матче на площадке отсутствовал разыгрывающий УНИКСа Александр Платунов, который продолжает восстанавливаться после травмы. У «Автодора» из-за болезней и повреждений игру пропустили Артем Клименко, Душан Беслач и Ярослав Печенджиян. Кроме того, из-за личных обстоятельств в Казань не приехал Калеб Агада.

Следующая встреча для казанцев состоится также на домашней площадке 15 октября в 19:00 с «Астаной».

Рената Валеева