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В Казани за сутки произошло 131 ДТП

12:18, 08.12.2024
В Казани за сутки произошло 131 ДТП
Фото: взято из телеграм-канала Госавтоинспекции МВД по Татарстану

За 7 декабря 2024 года в Казани зарегистрировано 131 дорожно-транспортное происшествие, одно из которых с пострадавшими (столкновение, нарушение требований дорожного знака), сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Казани.

Также там сообщили о задержании восьми водителей в состоянии алкогольного опьянения и восьми водителей, не имеющих права управления транспортными средствами.

В отдел полиции доставлены четыре человека по подозрению в совершении преступлений.

Рената Валеева

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