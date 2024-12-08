В Казани за сутки произошло 131 ДТП

За 7 декабря 2024 года в Казани зарегистрировано 131 дорожно-транспортное происшествие, одно из которых с пострадавшими (столкновение, нарушение требований дорожного знака), сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Казани.

Также там сообщили о задержании восьми водителей в состоянии алкогольного опьянения и восьми водителей, не имеющих права управления транспортными средствами.

В отдел полиции доставлены четыре человека по подозрению в совершении преступлений.

Рената Валеева