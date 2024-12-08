Восемь пьяных водителей задержаны в Казани за прошедшую ночь

Фото: Мария Зверева

За прошедшую ночь сотрудники Госавтоинспекции Казани выявили на дорогах города восемь водителей в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе.

Шесть из них отказались от медицинского освидетельствования. У двух других водителей алкотестер показал 0,814 мг/л и 0,757 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.



В отношении всех восьми водителей составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.8, ч. 2 ст. 12.26 и ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Их автомобили помещены на специализированную стоянку. Водителям грозит лишение прав на срок до двух лет, штраф в размере 30 тыс. рублей.

Рената Валеева