В России впервые присудят премии в области медицинской науки

Фото: Дмитрий Резнов

В России в 2025 году впервые присудят премии в области медицинской науки. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства страны.

Размер каждой премии будет составлять 1 млн рублей. Они будут вручаться отечественным ученым за разработки, помогающие сохранить жизнь и здоровье людей и позволяющие справиться с ранее не решенными вопросами медицины.

— Лауреаты премии будут определяться правительством на основании решения межведомственного совета, состав которого утвердит Минздрав. Конкурс по отбору номинантов будет ежегодно стартовать 1 марта, а торжественная церемония вручения премии должна проходить не позднее 30 ноября, — говорится в сообщении.

Елизавета Пуншева