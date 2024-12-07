В России впервые присудят премии в области медицинской науки
В России в 2025 году впервые присудят премии в области медицинской науки. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства страны.
Размер каждой премии будет составлять 1 млн рублей. Они будут вручаться отечественным ученым за разработки, помогающие сохранить жизнь и здоровье людей и позволяющие справиться с ранее не решенными вопросами медицины.
— Лауреаты премии будут определяться правительством на основании решения межведомственного совета, состав которого утвердит Минздрав. Конкурс по отбору номинантов будет ежегодно стартовать 1 марта, а торжественная церемония вручения премии должна проходить не позднее 30 ноября, — говорится в сообщении.
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