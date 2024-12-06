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Трое руководителей из Татарстана подозреваются в уклонении от уплаты НДС на 49 млн рублей

16:22, 06.12.2024
Трое руководителей из Татарстана подозреваются в уклонении от уплаты НДС на 49 млн рублей
Фото: Динар Фатыхов

Следственное управление Следкома России по Татарстану возбудило уголовное дело в отношении троих руководителей ООО «СК РЕГИОН ПЛЮС», подозреваемых в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщили в пресс-службе.

По версии следствия, в период с 2020 по 2022 годы подозреваемые путем внесения ложных сведений в налоговые декларации о фиктивных взаимоотношениях с 23 контрагентами уклонились от уплаты НДС на сумму более 49 млн рублей.

Их деятельность была выявлена в результате совместной работы следственного управления СК России по Татарстану, региональных УЭБиПК МВД и Управления Федеральной налоговой службы. В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств дела.

Напомним, в международный розыск по линии Интерпола объявлен владелец челнинской фирмы «Альянс» Альберт Закиров. Как выяснило «Реальное время», казанский суд избрал ему заочный арест по обвинению в афере с инвалидными колясками в Фонде соцстраха Татарстана.

Рената Валеева

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