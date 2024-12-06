В нескольких домах Казани отключили водоснабжение до 18.00
Сегодня, 6 декабря, до 18.00 ограничено теплоснабжение в домах №9, 11 и 13 по улице Искра, пишет пресс-служба мэрии города.
По информации АО «Казэнерго», в настоящее время специалисты компании устраняют дефект на теплотрассе.
Напомним, в понедельник, 9 декабря, в Московском, Кировском, Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани пройдут работы по обнаружению утечек теплоносителя. Жителям указанных районов, обнаружившим воду зеленого цвета, необходимо сообщить об этом в диспетчерскую службу «Казанских тепловых сетей».
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