В Казани с помощью зеленого красителя будут искать утечки теплоносителя
В понедельник, 9 декабря, в Московском, Кировском, Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани пройдут работы по обнаружению утечек теплоносителя. Для этого в сетевую воду магистральных тепловодов от Казанской ТЭЦ-2 будет введен зеленый краситель «Уранин-А». Об этом пишет мэрия города.
Жителям указанных районов, обнаружившим воду зеленого цвета, необходимо сообщить об этом в диспетчерскую службу «Казанских тепловых сетей» по телефону +7(843)291-87-95.
Краситель «Уранин-А» разрешен Роспотребнадзором и безопасен для здоровья людей и окружающей среды. Его применение в системах теплоснабжения является стандартной процедурой для выявления скрытых повреждений тепловых сетей.
Напомним, 12 декабря 2024 года с 9.00 до 18.30 в поселке Краснооктябрьский будет прекращена подача воды в связи с проведением гидрогеологического обследования водозаборной скважины.
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