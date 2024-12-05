12 октября в поселке Краснооктябрьский отключат водоснабжение

Фото: предоставлено пресс-службой МУП "Водоканал"

12 декабря 2024 года с 9.00 до 18.30 в поселке Краснооктябрьский будет прекращена подача воды в связи с проведением гидрогеологического обследования водозаборной скважины. Об этом сообщает пресс-служба «Водоканала».

Жители могут заказывать подвоз воды. Специалисты предприятия планируют завершить работы как можно раньше.

Напомним, сегодня с 09.00 до 06.00 6 декабря 2024 года в Советском районе Казани прекращена подача воды из-за проведения аварийных работ на улице Коновалова.

Рената Валеева