12 октября в поселке Краснооктябрьский отключат водоснабжение
12 декабря 2024 года с 9.00 до 18.30 в поселке Краснооктябрьский будет прекращена подача воды в связи с проведением гидрогеологического обследования водозаборной скважины. Об этом сообщает пресс-служба «Водоканала».
Жители могут заказывать подвоз воды. Специалисты предприятия планируют завершить работы как можно раньше.
Напомним, сегодня с 09.00 до 06.00 6 декабря 2024 года в Советском районе Казани прекращена подача воды из-за проведения аварийных работ на улице Коновалова.
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