Сегодня в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода и до -9 градусов
Сегодня в целом по Татарстану ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков, прогнозирует Гидрометцентр республики.
Утром местами возможен туман. Ветер южный, юго-восточный 3—8 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от -4 до -9 градусов. На дорогах местами гололедица.
В Казани ожидается -4..-6 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.
Напомним, аномалия тепла наблюдается в Татарстане уже шесть месяцев подряд, еще с июня. В декабре она сохранится, прогнозируют метеорологи. Подробнее — в материале «Реального времени».
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