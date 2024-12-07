Татарстан стали чаще искать в «Яндексе» по сравнению с октябрем

Фото: Илья Репин

В ноябре 2024 года пользователи искали «Татарстан» в среднем 2,2 млн раз. Этот показатель составил 0,019% от общего числа поисковых запросов по всему миру.

По данным «Яндекс Вордстат» в сравнении с предыдущим годом, доля запросов о республике осталась на том же уровне. Однако в количественном выражении поиск незначительно снизился: в ноябре 2023 года люди искали его 2,3 млн раз.

Тенденция запросов о Татарстане сопоставима с общей динамикой поисковой активности. Сильный разрыв наблюдался только в летние месяцы как в 2023, так и в 2024 году.



Самые частые запросы:

Татарстан — 2 254 617 запросов;

Республика Татарстан — 589 177 запросов;

Татарстан Казань — 194 053 запроса.

По сравнению с октябрем 2024 года количество запросов о республике возросло. Самый высокий всплеск активности был зафиксирован весной этого года.

Анализ данных за апрель 2024 года показал, что с 1 по 7 апреля количество запросов было в два раза больше обычного. Этот всплеск интереса был связан с двумя событиями: атака дронов в «Алабуге» 2 апреля и пожар в Нурлате 6 апреля.

Наибольший интерес к Татарстану проявляют жители самой республики, в частности Альметьевска, где индекс поисковых запросов составил 2 806,60. Менее всего интересуются Татарстаном в городе Шклов Могилевской области Белоруссии, где индекс запросов равен 1,29.

Дарья Пузикова