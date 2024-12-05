В России планируют заменить репетиторство бесплатными образовательными услугами

Фото: Максим Платонов

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко объявил о намерении правительства повысить качество образования в стране, что позволит ученикам сдавать ЕГЭ без необходимости обращения к платным репетиторам. Об этом сообщили в ТАСС.

На заседании Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам он рассказал о готовящейся стратегии развития образования до 2036 года с перспективой до 2040 года.



Работа над стратегией включает участие педагогов, ректоров университетов, представителей бизнеса, молодежи и студентов. Создано 14 рабочих групп, в которые вовлечены около 500 экспертов. Каждый желающий может внести свои предложения через портал госуслуг..

По словам Чернышенко, родители часто вынуждены тратить деньги на услуги репетиторов, многие из которых являются действующими учителями. Правительство намерено решить эту проблему, внедрив бесплатные образовательные услуги и улучшив качество школьного обучения. Это изменение будет отражено в стратегии, которую планируется представить в марте.



Напомним, что в преддверии ЕГЭ казанские школьники определились с предметами, которые будут сдавать. Самыми популярными оказались математика, английский и русский языки. Родители активно пользуются услугами репетиторов, чтобы помочь своим детям подготовиться к главному экзамену.

Анастасия Фартыгина