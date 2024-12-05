В Казани популярными предметами для сдачи ЕГЭ стали математика, английский и русский языки

Фото: Максим Платонов

В преддверии ЕГЭ казанские школьники определились с предметами, которые будут сдавать. Самыми популярными оказались математика, английский и русский языки. Родители активно пользуются услугами репетиторов, чтобы помочь своим детям подготовиться к главному экзамену.

Среди предметов по выбору часто выбирают химию, информатику и биологию. Также популярны обществознание и история.

Жители Казани стали чаще обращаться к репетиторам по иностранным языкам, помимо английского. Например, спрос на учителей японского языка увеличился на 409%. Казанцы также интересуются итальянским, французским и турецким языками.

Спрос на репетиторов по истории вырос на 73%, а по химии — на 23%. Также увеличилось количество обращений к репетиторам по информатике (на 22%), немецкому языку (на 19%), биологии (на 18%) и испанскому языку (на 12%).

Предложение от репетиторов по информатике выросло на 72%. Больше всего услуг предлагают учителя по английскому языку, математике, русскому языку, обществознанию и химии.

Напомним, что Минобрнауки утвердило новый порядок приема в вузы на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры. Так, прием на бюджетные места бакалавриата и специалитета завершится 2-3 августа (приоритетный прием) и 6-7 августа (основной этап), дополнительный прием — 10-11 августа. Прием на платные места — до 30 сентября.



Анастасия Фартыгина