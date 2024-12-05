Туристический поток иностранцев в Россию может превысить доковидный уровень в 2025 году

Фото: Динар Фатыхов

Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев заявил на Петербургском международном туристском форуме «Travel Hub. Путешествуй!», что туристический поток иностранцев в Россию может вернуться к доковидным показателям уже в 2025 году и вскоре их превысить. Об этом пишет ТАСС.

По словам Кондратьева, достижение доковидного уровня зависит от работы по либерализации визового режима, включая страны Персидского залива. Он выразил уверенность, что вскоре Россия перешагнет доковидные показатели.

За январь — октябрь 2024 года туристический поток иностранцев в Россию вырос почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,5 млн человек.

Рената Валеева