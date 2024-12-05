В Татарстане за участие в незаконном обороте наркотиков за год задержали 45 несовершеннолетних

Фото: Реальное время

В 2024 году в Татарстане задержали 65 несовершеннолетних лиц, из них 45 были вовлечены в незаконный оборот наркотиков. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по республике Александр Михеев.

По его словам, проблема становится актуальнее с каждым годом. Это связано с тем, что наркорынок практически полностью перешел в интернет-пространство. Условия анонимности вызывают у детей чувство безнаказанности.

Для решения проблемы необходимо в том числе проводить внезапные профилактические осмотры школьников.

К летальному исходу употребление привело четверых детей. Для сравнения, в прошлом году подобных случаев не фиксировалось.

Напомним, в текущем году правоохранительные органы республики выявили 4506 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Большинство из них — 75% — касаются сбыта психоактивных веществ.



Елизавета Пуншева