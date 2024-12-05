В этому году в Татарстане выявили 4,5 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

Фото: Ирина Плотникова

В текущем году правоохранительные органы Татарстана выявили 4506 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Большинство из них — 75% — касаются сбыта психоактивных веществ, сообщили на пресс-конференции в МВД по РТ.

Кроме того, в республике пресекли порядка 5,5 тыс. административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков. На медицинском учете в органах здравоохранения Татарстана в этом году стоят на 374 наркопотребителя меньше, чем в прошлом.

Всего из незаконного оборота было изъято порядка 160 кг психоактивных веществ и перекрыто порядка 28 каналов их поставок.

Напомним, в ноябре в Татарстане изъяли 3,7 кг наркотиков, произведенных в подпольной лаборатории. Ее оборудовал прямо у себя дома житель Казани. Он признался, что начал изготавливать запрещенные вещества для дальнейшего сбыта через нелегальный интернет-магазин.

Елизавета Пуншева, Галия Гарифуллина