В России запустили сервис обслуживания в МФЦ по биометрии

Фото: Илья Репин

В России начал работу сервис обслуживания граждан в МФЦ без предъявления паспорта, используя данные Единой биометрической системы (ЕБС). Первым такой сервис запустил флагманский МФЦ Челябинска, сообщил ТАСС.

Для идентификации достаточно взгляда в камеру на рабочем месте сотрудника МФЦ. После подтверждения личности система формирует предзаполненное заявление, ускоряя процесс обслуживания. Услуга доступна гражданам, зарегистрировавшим свою биометрию в ЕБС.

До конца 2024 года аналогичные проекты планируется запустить в Липецкой и Ленинградской областях. По итогам пилотного проекта сервис будет масштабироваться на другие регионы. Использование биометрии остается добровольным.

Единая биометрическая система используется для предоставления различных государственных и коммерческих услуг, включая бесконтактную оплату, проезд в метро, в том числе в Казани, дистанционное открытие бизнеса и другие.

Рената Валеева