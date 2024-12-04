Набиуллина оставила открытым вопрос о повышении ставки в декабре

Фото: Рената Валеева

Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила сегодня на макроэкономической сессии форума ВТБ «Россия зовет!», что Банк России не исключает повышения ключевой ставки на декабрьском заседании совета директоров, однако окончательное решение пока не принято, передает «Интерфакс».

По словам Набиуллиной, появление нового проинфляционного фактора — ослабление рубля — и сохранение высокого уровня инфляции заставляют ЦБ рассматривать возможность повышения ставки. Однако замедление темпов роста кредитования, как корпоративного, так и потребительского, является важным фактором, который будет учтен при принятии решения.

25 октября ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 21% — это выше, чем в феврале 2022 года. По оценке ЦБ, базовая инфляция в сентябре выросла до 9,1% после 6,1 и 7,7% в июле — августе. Это близко к максимальным значениям с начала текущего года.



Рената Валеева