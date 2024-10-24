В «Ашане» опровергли информацию об уходе из России

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В российском филиале «Ашан» опровергли информацию об уходе ретейлера из страны, назвав это слухом. Об этом сообщает RT.

Ранее иностранное издание La Lettre сообщало, что французская компания Auchan рассматривает возможность продажи своего бизнеса в России.

— Уже несколько лет ходят слухи о продаже «Ашан ритейл Россия» и уходе нашей компании с российского рынка, которые мы неоднократно опровергали. Каждый раз ответ был одинаковым: «Мы не комментируем слухи». И на этот раз, когда «Ашан ритейл Россия» продолжает работать на российском рынке на благо местного населения, появилась новая информация. Наш ответ по-прежнему тот же: мы не комментируем слухи на рынке, — объяснили в пресс-службе «Ашан».

Российское подразделение Auchan — ООО «Ашан» работает автономно с 2022 года. Торговая сеть присутствует на рынке с 2002 года. Согласно РСБУ, материнская организация не получала дивиденды от российского юрлица в 2022 и 2023 годах.

Дарья Пузикова