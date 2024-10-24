«Ашан» планирует уйти из России
Французская компания Auchan рассматривает возможность продажи своего бизнеса в России. Об этом сообщает иностранное издание La Lettre.
Компания нашла покупателя и готовится к продаже активов. Российское подразделение Auchan — ООО «Ашан» работает автономно с 2022 года. Торговая сеть присутствует на рынке с 2002 года. Согласно РСБУ, материнская организация не получала дивиденды от российского юрлица в 2022 и 2023 годах.
В 2023 году российское юрлицо снизило выручку на 4,7%, до 226 млрд рублей, чистая прибыль уменьшилась до 460,2 млн рублей с 4,7 млрд рублей.
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