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«Ашан» планирует уйти из России

14:30, 24.10.2024
«Ашан» планирует уйти из России
Фото: взято с сайта auchan.ru

Французская компания Auchan рассматривает возможность продажи своего бизнеса в России. Об этом сообщает иностранное издание La Lettre.

Компания нашла покупателя и готовится к продаже активов. Российское подразделение Auchan — ООО «Ашан» работает автономно с 2022 года. Торговая сеть присутствует на рынке с 2002 года. Согласно РСБУ, материнская организация не получала дивиденды от российского юрлица в 2022 и 2023 годах.

В 2023 году российское юрлицо снизило выручку на 4,7%, до 226 млрд рублей, чистая прибыль уменьшилась до 460,2 млн рублей с 4,7 млрд рублей.

Дарья Пузикова

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