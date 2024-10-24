Стоимость имущества ликвидируемого «Автоградбанка» достигла 2 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

Совокупная балансовая стоимость имущества «Автоградбанка» составила 1,9 млрд рублей. Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое занимается ликвидацией банка.

Наибольшую часть стоимости имущества составляют долги перед банком — 1,4 млрд рублей. Их раздадут другим финансовым и коллекторским организациям для продолжения взыскания долгов.

Стоимость недвижимости «Автоградбанка» составляет 539 млн рублей. Головной офис организации в Набережных Челнах отражается на балансе суммой в 309 млн рублей. Однако его начальная цена на торгах составит 326 млн рублей. Что касается казанского офиса, его стоимость достигает 101 млн рублей, а продадут его за 109 млн.



Также в материале фигурируют автомобили — их общая цена составила 20,5 млн рублей. Балансовая стоимость самого дорогого из них, Lexus GX460 2019 года, приближается к 3,7 млн рублей, а уйдет «на молоток» он за 7 млн рублей. За 6 млн рублей хотят продать Mercedes-Benz GLE 300 2019 года, а за 3,6 млн — Exeed VX 2023 года.

Напомним, что в июне 2024 года Банк России отозвал лицензию у челнинского АО. Ранее кредитная организация занимала 218-е место в банковской системе России. Последние 5 лет банк действительно нес убытки. В 2019-м они составили 23,4 млн рублей, в 2020-м — 58,2 млн, 2021-м — всего 42 тыс. рублей, а в 2023-м — 57,9 млн.

Стоит заметить, что информации за 2022 год нет. Капитал кредитной организации на начало 2024-го оценивался в 549,5 млн рублей. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

Елизавета Пуншева