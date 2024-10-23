Страны БРИКС создают справедливую конкуренцию: готовят инвестиционную платформу и зерновую биржу

На заседании саммита БРИКС в расширенном составе обсудили актуальные вопросы взаимовыгодного сотрудничества стран-участниц

Страны БРИКС интересуют инвестиции, электронная коммерция и продажи зерна

На заседании саммита БРИКС в расширенном составе президент России Владимир Путин озвучил, что средний рост экономик стран объединения в 2024—2025 годах составит, по предварительным оценкам, 3,8% при увеличении мирового ВВП в 3,2—3,3%. Доля стран БРИКС по паритету покупательной способности по итогам 2024 года вырастет и достигнет 36,7% — это превышает долю стран «группы семи».

Для дальнейшего развития экономик стран объединения российский лидер выдвинул целый ряд предложений. Россия призывает создать новую инвестиционную платформу БРИКС для поддержки национальных экономик и стран Глобальных Юга и Востока.

— Российское председательство готово наладить взаимное информирование о практиках запусков онлайн-сервисов по урегулированию споров в электронной коммерции, чтобы в будущем создать совместные рамочные процедуры досудебного разрешения споров, — добавил он.

Владимир Путин напомнил о российских инициативах учреждения арбитражного инвестиционного центра БРИКС и разработки конвенции об урегулировании инвестиционных споров. Это повысит защищенность капиталовложений.

Путин сообщил, что на территории стран БРИКС действуют более 2,5 тыс. особых экономических зон.

— Считаем, что важно устанавливать прямые связи между управленческими командами таких территорий, — подчеркнул он.

Еще одним предложением российской стороны стало создание зерновой биржи, которая поможет сформировать справедливые индикаторы цен на зерно в мире. Со временем она может трансформироваться в полноценную торговую биржу, выразил надежду Путин. По его словам, биржа, созданная в рамках объединения Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, станет альтернативой существующим системам ценообразования, которые не всегда отражают реальную стоимость зерна.

В числе предложений — платформы по драгметаллам и логистике

Россия видит целесообразность в создании отдельной платформы БРИКС по драгоценным металлам и алмазам. На этом рынке сегодня существуют различные барьеры, отметил Путин.



— Считаем нужным запустить межгосударственную платформу по справедливой конкуренции, — также высказал предложение президент России.

Россия предложила учредить постоянный налоговый секретариат БРИКС.



Что касается транспортной системы, в рамках делового совета образованы подгруппы по транспорту и логистике.

— Обсуждается формирование постоянной логистической платформы БРИКС, составление обзора транспортных маршрутов, открытие электронной коммуникационной площадки по транспорту, учреждение перестраховочного пула, — перечислил Путин.

Он также напомнил о важности сотрудничества в таких сферах, как медицина, в том числе ядерная, культура, спорт.

— В целях дальнейшего развития Игр БРИКС предлагаем разработать специальную межгосударственную программу и учредить координационный орган, — сказал глава России.

Центр по изучению глубоководных ресурсов, использование нацвалюты

Глава КНР Си Цзиньпин рассказал о планах Китая создать международный центр объединения по изучению глубоководных ресурсов, китайский центр по сотрудничеству особых экономических зон БРИКС и построить сеть сотрудничества БРИКС в области цифровых экосистем.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пригласил страны объединения присоединиться к инициативе, которую ранее выдвигала Индия, — «зеленому кредиту».

Неоднократно главы государств в ходе диалога отмечали готовность развивать торговлю в нацвалютах и призывали к развитию Нового банка развития (НБР). Глава НБР Дилма Роуссефф в свою очередь напомнила, что, согласно стратегии 2022—2026 годов, 30% финансирования должно производиться в валютах участников БРИКС.

— На сегодняшний день мы использовали 28,3%, то есть практически доходим до цели, — подчеркнула она.



Галия Гарифуллина