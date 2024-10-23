Новости общества

21:30 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Президент России предложил создать инвестиционную платформу БРИКС

13:12, 23.10.2024
Президент России предложил создать инвестиционную платформу БРИКС
Фото: Алексей Даничев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент России Владимир Путин предложил создать новую инвестиционную платформу БРИКС. Его главная цель — поддержка национальных экономик и стран Глобальных Юга и Востока. Об этом он сообщил на заседании саммита БРИКС в расширенном составе.

Ранее на заседании участников саммита БРИКС в Казани в узком составе Путин рассказал об интересе многих стран к объединению в составе БРИКС.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также