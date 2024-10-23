Президент России предложил создать инвестиционную платформу БРИКС

Президент России Владимир Путин предложил создать новую инвестиционную платформу БРИКС. Его главная цель — поддержка национальных экономик и стран Глобальных Юга и Востока. Об этом он сообщил на заседании саммита БРИКС в расширенном составе.

Ранее на заседании участников саммита БРИКС в Казани в узком составе Путин рассказал об интересе многих стран к объединению в составе БРИКС.

Рената Валеева