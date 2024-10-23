Владимир Путин предложил открыть зерновую биржу БРИКС

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Президент России Владимир Путин заявил сегодня о том, что новая зерновая биржа БРИКС поможет сформировать справедливые индикаторы цен на зерно в мире.



По словам Путина, биржа, созданная в рамках объединения Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, станет альтернативой существующим системам ценообразования, которые не всегда отражают реальную стоимость зерна.

Президент подчеркнул, что создание биржи БРИКС является важным шагом в направлении укрепления продовольственной безопасности и построения более справедливой глобальной системы торговли зерном.

Напомним, что в Казани на площадке «Казань Экспо» началось заседание саммита БРИКС в расширенном составе.

Анастасия Фартыгина