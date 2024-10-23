Euronews: «Саммит заставляет нервничать тех, кто формирует политику в Евросоюзе»

Крупные западные СМИ продолжают обсуждать саммит БРИКС в Казани

Второй день XVI саммит БРИКС в Казани обсуждают мировые СМИ. Канал Russia Today собрал реакции крупнейших из них.



Путин принимает лидеров БРИКС, показывая, что он далеко не в изоляции, считает американское ИА Bloomberg.

Расширенная встреча БРИКС в России вызывает обеспокоенность в Европе. Саммит заставляет нервничать тех, кто формирует политику в Евросоюзе, утверждает европейский телеканал Euronews.

При помощи саммита БРИКС Россия борется с западными попытками изолировать ее... На долю стран БРИКС в совокупности приходится около 45% населения планеты и 35% мировой экономики, пишет американский Foreign Policy.

Принимая саммит мировых лидеров БРИКС, Россия показывает Западу, что она не изолирована, публикует британская The Times.

Владимир Путин одержал дипломатическую победу, приняв лидеров Китая, Индии и ЮАР на открытии саммита стран с развивающимся рынком, стремящихся изменить баланс в миропорядке, в котором сейчас доминируют США, сообщает американская New York Post.

Саммит Путина разоблачил притворство Запада в изоляции России, замечает британская The Daily Telegraph.

Дарья Беззубова