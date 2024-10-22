The Washington Post: «Россия вернулась на мировую арену как сильный игрок со множеством друзей»

Реакции крупнейших западных СМИ на XVI саммит БРИКС в Казани

Казань принимает XVI саммит БРИКС. Международное событие с участием глав государств обсуждают в том числе и западные СМИ: Russia Today собрала реакции крупнейших из них.

Четкий сигнал здесь заключается в том, что попытки изолировать Россию провалились. Важной составляющей посыла Кремля является сигнал о том, что Россия справляется с санкциями, отмечает британская БиБиСи.

Запад хочет, чтобы Путин был изолирован. Крупный саммит, который он принимает, показывает, что он далеко не один, вторит американский CNN.

Путин направляет Западу демонстративный сигнал, собирая мировых лидеров на саммит БРИКС, чтобы показать, что санкции не работают, считает британская Daily Mail.

На фоне того, что Путин все более уверен в победе РФ по мере продвижения ее сил на востоке Украины, саммит рассчитан на то, чтобы направить сигнал, что Россия вернулась на мировую арену в качестве сильного игрока со множеством друзей, пишет американская The Washington Post.

Присоединиться к БРИКС готовы страны от Малайзии и Таиланда до Никарагуа и члена НАТО Турции, констатирует американский Time.

Для российского президента Владимира Путина трехдневная встреча также представляет собой возможность продемонстрировать фиаско, которое потерпели возглавляемые США попытки изолировать Россию за ее действия на Украине, замечает американская ABC News.

Дарья Беззубова