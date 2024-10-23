Фигуристка Камила Валиева — о саммите БРИКС: «Не устаю хвалить Казань»

Фото: Руслан Ишмухаметов

Фигуристка Камила Валиева заявила, что гордится Казанью, где в эти дни проходит саммит стран БРИКС. Спортсменка опубликовала запись в своем телеграм-канале, сопроводив пост видео рядом с мечетью «Кул-Шариф».

— Я не устаю хвалить свой родной город, потому что в Казани переплетаются восточная и западная культуры. А еще меня как казанку очень радует, что за последнее время в Казани прошло так много потрясающих событий мирового масштаба! Например, сейчас в Казани проходит саммит БРИКС, на который специально приехали лидеры более 20 государств. Цифры, конечно, впечатляют, поэтому меня охватывает гордость за свой родной город, — написала фигуристка в соцсетях.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 25 октября. В столице Татарстана собрались лидеры более 20 государств мира. В том числе председатель КНР Си Цзиньпинь и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Камила Валиева на сегодняшний день отстранена от соревнований из-за дисквалификации. Фигуристка была наказана после обнаружения в допинг-пробе запрещенного триметазидина. Спортсменка сможет вернуться к официальным турнирам по фигурному катанию в декабре 2025 года.

Зульфат Шафигуллин