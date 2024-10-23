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Владимир Путин прибыл на площадку проведения саммита БРИКС

10:36, 23.10.2024 Сюжет:  XVI саммит БРИКС в Казани
Владимир Путин прибыл на площадку проведения саммита БРИКС
Фото: Кристина Кормилицына/ Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент России Владимир Путин прибыл на площадку выставочного центра «Казань Экспо», где состоится заседание саммита стран БРИКС.

Напомним, что сегодня стартовал второй день саммита БРИКС. У президента России запланированы встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом.

Ранее Владимир Путин провел ряд бесед «тет-а-тет» почти со всеми участниками саммита, обсуждая важные и чувствительные вопросы.

Дарья Пузикова

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