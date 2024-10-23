Владимир Путин прибыл на площадку проведения саммита БРИКС

Президент России Владимир Путин прибыл на площадку выставочного центра «Казань Экспо», где состоится заседание саммита стран БРИКС.

Напомним, что сегодня стартовал второй день саммита БРИКС. У президента России запланированы встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом.



Ранее Владимир Путин провел ряд бесед «тет-а-тет» почти со всеми участниками саммита, обсуждая важные и чувствительные вопросы.



Дарья Пузикова