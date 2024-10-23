Владимир Путин провел беседы в формате «тет-а-тет» практически со всеми лидерами БРИКС

Президент России Владимир Путин во вторник провел ряд бесед «тет-а-тет» почти со всеми участниками саммита БРИКС, обсуждая важные и чувствительные вопросы, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.



На неформальном ужине, который состоялся вечером, лидеры стран обсудили историю Казани, Татарстана и значение реки Волги для русской культуры. Однако, по словам Ушакова, также была затронута украинская тематика.

Помощник президента отметил, что Владимир Путин смог провести личные беседы с каждым из лидеров, что позволило обсудить ключевые вопросы, касающиеся саммита.

Напомним, что сегодня стартовал второй день саммита БРИКС. У Владимира Путина запланированы встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом.



Анастасия Фартыгина