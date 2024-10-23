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Президент ОАЭ прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

09:18, 23.10.2024 Сюжет:  XVI саммит БРИКС в Казани
Президент ОАЭ прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС
Фото: Кирилл Зыков/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

В Казань с визитом прибыл президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян для участия в саммите БРИКС. В международном аэропорту его встретил Рустам Минниханов.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

ОАЭ стали полноправным членом БРИКС с 1 января, после саммита, прошедшего в ЮАР. Страна, являющаяся одной из самых быстро развивающихся в Персидском заливе и на Ближнем Востоке, рассматривает своё членство в БРИКС как стратегическую возможность для расширения торговли и доступа к новым рынкам.

Напомним, что глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что в 2026 году арабский язык может стать шестым предметом по выбору на ЕГЭ. Об этом он сообщил во время визита президента России Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна в гимназию имени Е.М. Примакова в Подмосковье.

Сегодня стартовал второй день саммита БРИКС. У Владимира Путина запланированы встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом.

Анастасия Фартыгина

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