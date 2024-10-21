Арабский язык может стать шестым предметом ЕГЭ в 2026 году

Фото: Максим Платонов

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что в 2026 году арабский язык может стать шестым предметом по выбору на ЕГЭ. Об этом он сообщил во время визита президента России Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна в гимназию имени Е.М. Примакова в Подмосковье, пишет РИА «Новости».

Кравцов рассказал о планах по расширению обмена школьниками и преподавателями между Россией и ОАЭ, а также о первом форуме, посвященном преподаванию арабского языка в современном мире, который пройдет в ноябре в гимназии Примакова.

В России определили дни сдачи ЕГЭ в 2025 году. Проект приказа Минпросвещения и Рособрнадзора опубликован на портале нормативных правовых актов. Подробнее — в материале.

Рената Валеева